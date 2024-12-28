В Бобруйске таксист отказался везти компанию из пяти человек 5 28.12.2024, 16:05

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Это стоило случайному прохожему — удара ножом.

В Бобруйске таксист отказался везти в салоне сразу пять человек, и один из несостоявшихся пассажиров устроил погром, в котором досталось даже случайному прохожему. Агрессивного мужчину приговорили к трем годам колонии, пишет «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел еще в июле. К водителю такси попросились сразу пять человек, но он отказал им в поездке. Один из мужчин был пьян, он «из хулиганских побуждений» разбил лобовое стекло такси и проткнул ножом три колеса — с учетом стоимости материалов и ремонтных работ убытки потянули на 718 рублей. Но этого несостоявшемуся пассажиру показалось мало.

«После этого обвиняемый схватил рукой за плечо случайного прохожего и с силой потянул его, а после развернул лицом к себе и нанес удар ножом в область живота, причинив тем самым легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья», — рассказали в суде.

Напоследок бобруйчанин разбил лобовое стекло еще одной машины — ремонт обошелся в 270 рублей.

Суд признал мужчину виновным в нескольких эпизодах хулиганства, включая повреждение чужого имущества, применение насилия и использование ножа как оружия. Ему назначили наказание в виде 3 лет колонии усиленного режима. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб, а приговор попытался обжаловать, но его оставили без изменений.

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