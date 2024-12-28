закрыть
28 декабря 2024, суббота, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске таксист отказался везти компанию из пяти человек

5
  • 28.12.2024, 16:05
  • 2,212
В Бобруйске таксист отказался везти компанию из пяти человек

Это стоило случайному прохожему — удара ножом.

В Бобруйске таксист отказался везти в салоне сразу пять человек, и один из несостоявшихся пассажиров устроил погром, в котором досталось даже случайному прохожему. Агрессивного мужчину приговорили к трем годам колонии, пишет «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел еще в июле. К водителю такси попросились сразу пять человек, но он отказал им в поездке. Один из мужчин был пьян, он «из хулиганских побуждений» разбил лобовое стекло такси и проткнул ножом три колеса — с учетом стоимости материалов и ремонтных работ убытки потянули на 718 рублей. Но этого несостоявшемуся пассажиру показалось мало.

«После этого обвиняемый схватил рукой за плечо случайного прохожего и с силой потянул его, а после развернул лицом к себе и нанес удар ножом в область живота, причинив тем самым легкие телесные повреждения по признаку кратковременного расстройства здоровья», — рассказали в суде.

Напоследок бобруйчанин разбил лобовое стекло еще одной машины — ремонт обошелся в 270 рублей.

Суд признал мужчину виновным в нескольких эпизодах хулиганства, включая повреждение чужого имущества, применение насилия и использование ножа как оружия. Ему назначили наказание в виде 3 лет колонии усиленного режима. Обвиняемый признал вину и возместил ущерб, а приговор попытался обжаловать, но его оставили без изменений.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип