СМИ: Танкер Eagle S Россия использовала для шпионажа 2 28.12.2024, 16:16

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Обнаружено специальное оборудование.

Задержанный в Балтийском море танкер Eagle S был оснащен оборудованием для шпионажа за кораблями и самолетами НАТО. Об этом сообщило британское издание Lloydʼs List, передает FREEДОМ.

По словам анонимных источников, оборудование доставили на судно в огромных чемоданах и установили на мостике. Оно потребляло так много энергии от генератора, что на судне несколько раз отключалось электричество.

Отмечается, что оборудование использовали для записи эфира на множестве радиочастот, наблюдения за кораблями и самолетами НАТО.

По возвращении Eagle S в Россию его выгрузили для анализа, сказал собеседник Lloydʼs List. По данным издания, танкер, проходя по проливу Ла-Манш, сбросил в воду «устройства сенсорного типа».

Напомним, береговая охрана Финляндии 26 декабря задержала нефтяной танкер Eagle S по подозрению в повреждении электрокабеля Estlink 2.

Как сообщалось ранее, 25 декабря произошел обрыв силового кабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию по дну Балтийского моря. В инциденте подозревается нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, который входит в теневой флот РФ по незаконной перевозке нефти. Сейчас Eagle S находится в территориальных водах Финляндии, финские власти продолжают сбор улик.

Это уже не первое повреждение подводных кабелей в Балтийском море за последнее время. 17 ноября произошел обрыв кабелей между Швецией и Финляндией. 18 ноября был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий Германию и Финляндию.

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