Четыре яркие приключенческие комедии, которые стоит посмотреть перед Новым годом 28.12.2024, 16:29

Фильм "Приключения Паддингтона в Перу" / Постер фильма

В них есть динамичный сюжет и яркие герои.

Приключенческая комедия – жанр, который способен объединить напряженный экшн, увлекательные путешествия и юмор, оставляющий после просмотра только теплые эмоции. В этой подборке «24 канал» собрали фильмы 2023-2024 годов.

«Каскадер» (The Fall Guy, 2024)

Режиссер Дэвид Литч в прошлом сам был каскадером, поэтому кому, как не ему, было снять фильм об этой рискованной профессии. Сюжет переносит зрителей в закулисье кинопроизводства. Главный герой, Колт Сиверс (Райан Гослинг) – профессиональный каскадер, который занимается выполнением опасных трюков, вынужденно становится детективом. Ему необходимо отыскать пропавшего актера, чьим дублером является Колт. Ведь если звезда не найдется, то Колт не только потеряет работу, но и не будет иметь шанса заново завоевать сердце режиссера этого фильма, которую играет Эмили Блант.

В ленте использовано множество реальных трюков, выполненных профессиональными каскадерами. Например, впечатляющая сцена, где герой с высоты прыгает с вертолета, снималась без использования зеленого экрана.

Сочетая сочетающие адреналин, романтику и юмор, «Каскадер» открывает зрителям новый взгляд на кинематограф, напоминая о героях за кадром.

«Подземелья и драконы: Честь воров» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, 2023)

Экранизация культовой настольной игры «Подземелья и драконы» превратилась в увлекательную комедию, полную фэнтезийного духа, которую интересно смотреть как поклонникам игры, так и тем, кто не играл в нее ни разу.

Сюжет рассказывает о группе мошенников, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы найти похищенную реликвию. Главные роли исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес и Хью Грант, который сыграл харизматичного злодея и самостоятельно придумал несколько шуток, вошедших в финальный монтаж.

В фильме удачно сочетаются реальные съемки и CGI, благодаря чему монстры выглядят реалистично и сказочно одновременно.

«Арґайл» (Argylle, 2024)

События этого комедийного шпионского приключенческого боевика разворачиваются в той же вымышленной – но ну очень похожей на нашу! – киновселенной, что и события фильмов серии Kingsman. И снял все эти фильмы один режиссер – Мэттью Вон. Сюжет крутится вокруг автора романтических шпионских романов Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), которая и не думала ни о каких приключениях, и вдруг оказалась в центре таких же опасных шпионских интриг как те, о которых писала в своих книгах.

В фильме также сыграли Генри Кавилл, Сэм Роквел, Брайан Крэнстон. А еще здесь есть камео Дуа Липы и невероятно милый CGI-котик, которого главная героиня повсюду таскает за собой в специальном рюкзачке.

«Кодовое имя «Красный» (Red One, 2024)

Рождественское приключение с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и Крисом Эвансом переносит нас в мир, где реальность пересекается со сказочными элементами. Сюжет разворачивается вокруг секретной операции по спасению Санта Клауса, которого неизвестные похитили как раз перед Рождеством.

В ленте с мощным бюджетом в 250 миллионов долларов использованы инновационные CGI-технологии для создания сказочных существ и спецэффектов. Например, олени Санты были полностью нарисованы, но взаимодействовали с актерами, будто настоящие.

«Кодовое имя «Красный» – это микс семейного фильма, экшена и юмора, что создает идеальную атмосферу для праздничного настроения. А еще этот фильм может стать первым в потенциальной франшизе, которая будет переосмысливать мифологию праздника.

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