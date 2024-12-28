Лукашисты приняли очередное решение об ограничениях в торговле 28.12.2024, 16:31

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Оно будет действовать до конца 2025-го.

«Правительство» продлило госрегулирование цен на товары для сельхозпроизводства. Оно будет действовать до конца 2025 года. Соответствующее решение опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Продлено госрегулирование цен в том числе на транспорт, машины и оборудование, запасные части для агропромышленного производства. Среди прочего это тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные погрузчики, плуги.

Также под это постановление «правительства» подпадают средства защиты растений, кормовые добавки, ветеринарные препараты, семена сельскохозяйственных растений, шрот для производства комбикормов.

«Правительство» установило потолок по надбавкам импортеров, оптовой торговли. Также прописан норматив рентабельности.

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