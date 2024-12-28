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Сразу 10 белорусских банков заявили о нововведениях

  • 28.12.2024, 16:57
  • 1,508
Сразу 10 белорусских банков заявили о нововведениях

Банки решили массово ввести изменения.

Десять работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов. Подборку новшеств составил «Позiрк».

«Альфа Банк» обновил программу лояльности «Альфа Бонус». Теперь ее участникам каждый месяц будут предлагать в мобильном банке INSNC персональный набор категорий операций, из которых можно выбрать «Любимые» — для начисления повышенных акционных бонусов.

«Банк ВТБ» установил размер комиссии за трансграничные переводы в интернет-банке и приложении VTB mBank по номеру мобильного телефона с использованием системы мгновенных платежей. Вознаграждение за транзакции на счета физических лиц, открытых в банках-нерезидентах, в белорусских рублях составит 1,5% суммы перевода (не менее 5 рублей).

«Банк «Дабрабыт» временно ограничил возможность совершать в веб-версии сервиса «Дабрабыт-онлайн» платежи и переводы из раздела «Быстрые», а также переводы на карточки клиентов банка по номеру телефона. Эти операции доступны в интернет-банкинге и мобильном приложении банка.

«Белагропромбанк» предупредил, что 30 и 31 декабря могут быть изменения в режиме приема платежей в счет погашения задолженности по кредитным договорам физлиц в кассах и устройствах самообслуживания банка, системе ЕРИП, интернет-банкинге и мобильном банкинге.

«Белинвестбанк» ввел комиссию за рассылку информации владельцам ценных бумаг по поручению эмитента. Вознаграждение составит 4,5 рубля за каждое письмо, к сумме добавляется стоимость услуги «Белпочты» за пересылку, а также НДС (категория почтового отправления указывается эмитентом).

«БНБ-Банк» пополнил портфель национальных валют бразильскими реалами, азербайджанскими манатами и кыргызскими сомами. Комиссия за перевод в реалах и сомах составит 30 долларов, манатах — 0,15% суммы (минимум 36 долларов, максимум — 166).

«Нео Банк Азия» вместе с платежной системой Visa сделал доступными для держателей банковских карт сервисы Samsung Pay, Swoo Pay и Garmin Pay.

«Сбер Банк» продлевает действие личных и зарплатных карт уровня Classic, Standard, Gold, Platinum, Infinite и Black Edition, а также карт в рамках продуктов «КартаFUN» и «Fun Platinum», пакетов услуг «Сбербанк Первый» и «Премиум» в белорусских рублях. Речь идет о картах Visa и Mastercard, срок действия которых заканчивается в период с 31 января по 30 июня 2025 года (обозначение на карте с 01/25 по 06/25). Ими можно будет пользоваться еще два года без физического перевыпуска и обращения в офис банка. Продление распространяется в том числе на карточки, срок действия которых ранее уже продлевался.

«Статусбанк» с 1 января 2025 года будет взимать комиссию за снятие наличных денег с карточек в банкоматах «БНБ-Банка» — 3% суммы (минимум 4 рубля). Без комиссии можно будет снимать деньги в кассах «СтатусБанка», а также через устройства «Белгазпромбанка» и «Белагропромбанка».

«Технобанк» начал взимать комиссию за перевод средств за пределы банка на основании платежного поручения клиента, платежного требования в турецких лирах — 1,7% суммы (минимум 150 евро).

На 1 ноября 2024 года в стране зарегистрировано 22 банка (один из них — «Дельта Банк» — находится в стадии банкротства).

Прибыль банков на 1 октября 2024 года составила 2 млрд 842,3 млн рублей — на 32% больше, чем на аналогичную дату 2023-го (2 млрд 152,6 млн), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Нацбанка.

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