«Лукашенко боится не только Гааги»3
- 28.12.2024, 17:23
- 4,704
От Путина можно ожидать чего угодно.
Некоторые удивляются тем, как Россия реагирует (точнее не реагирует, кроме инфошума) на то, что ее ПВО сбило очередной гражданский самолёт.
В этом действии и реакции на него, как и во многих других, отразилась вся суть режима, который представляет собой жуткую смесь гэбья и криминалитета с оттенком международного терроризма, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Чего вы ожидаете от гопника Путина, которого воспитала уличная шпана, тренировал самбо криминальный авторитет в перерыве между отсидками. В универ поступил по спортивной квоте. Прорвался на работу в «контору», чтобы вырваться из нищеты и получить власть.
В Дрездене вместе со ШТАЗИ помогал всевозможным террористам от РАФ до палестинских освободителей совершать теракты по всему миру. В мэрии Питера менял квоты на экспорт сырья на не существующие поставки продовольствия (повторил блокаду, иными словами). Сделал одним из первых своих министров криминального авторитета. И этот список можно продолжать до бесконечности. Мафия и якудза отдыхают.
А вы все удивляетесь тому, что Кремль продолжал «лепить горбатого» с самолётом до момента, когда уже слишком все очевидно стало на третий день таки принес извинения Азербайджану.
Собственно, это прекрасно понимает и его младший синепалый брат, поэтому и боится не Гааги, а «Новичка» от старичка.