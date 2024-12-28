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«Лукашенко боится не только Гааги»

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  • 28.12.2024, 17:23
  • 4,704
«Лукашенко боится не только Гааги»

От Путина можно ожидать чего угодно.

Некоторые удивляются тем, как Россия реагирует (точнее не реагирует, кроме инфошума) на то, что ее ПВО сбило очередной гражданский самолёт.

В этом действии и реакции на него, как и во многих других, отразилась вся суть режима, который представляет собой жуткую смесь гэбья и криминалитета с оттенком международного терроризма, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Чего вы ожидаете от гопника Путина, которого воспитала уличная шпана, тренировал самбо криминальный авторитет в перерыве между отсидками. В универ поступил по спортивной квоте. Прорвался на работу в «контору», чтобы вырваться из нищеты и получить власть.

В Дрездене вместе со ШТАЗИ помогал всевозможным террористам от РАФ до палестинских освободителей совершать теракты по всему миру. В мэрии Питера менял квоты на экспорт сырья на не существующие поставки продовольствия (повторил блокаду, иными словами). Сделал одним из первых своих министров криминального авторитета. И этот список можно продолжать до бесконечности. Мафия и якудза отдыхают.

А вы все удивляетесь тому, что Кремль продолжал «лепить горбатого» с самолётом до момента, когда уже слишком все очевидно стало на третий день таки принес извинения Азербайджану.

Собственно, это прекрасно понимает и его младший синепалый брат, поэтому и боится не Гааги, а «Новичка» от старичка.

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