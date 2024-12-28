Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Беларуси 28.12.2024, 17:41

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Страна окажется в зоне теплого фронта активного циклона.

Появился уточненный прогноз погоды в Беларуси на новогоднюю ночь 2025, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, на сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, появилась информация о том, какой будет погода в Беларуси 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года.

Авторы телеграм-канала обращают внимание на то, что днем 31 декабря Беларусь окажется в зоне теплого фронта активного циклона, который смещается из Атлантики через Великобританию, Северное море, Скандинавию и Балтику на Эстонию.

Из-за этого циклона в Беларуси в первой половине последнего дня уходящего года прогнозируют мокрый снег с переходом в дождь. Но уже во второй половине дня и вечером республика попадет в теплый сектор этого циклона, в результате чего в стране потеплеет, воздух прогреется до +3 - +5 градусов, по западу до +6 градусов. При этом будет довольно ветрено.

Уже к 03.00 ночи среды, 1 января, с запада на Беларусь начнет поступать холодный фронт этого циклона. И снова пойдет мокрый снег, который будет переходить в дождь. Прогнозируется усиление ветра до 15 - 18 метров в секунду. Днем по западу страны возможен ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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