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Какая теория заговора пропадает

  • 28.12.2024, 17:48
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Какая теория заговора пропадает

Кадыров мог обидеться и отомстить тому, кого считает виновным во всем.

Все же иногда хотелось бы пожить жизнью любителей простых пояснений и сложных конструкций, когда все на свете можно объяснить красивой теорией заговора, написал в «Фейсбуке» украинский финансовый эксперт и публицист Сергей Фурса.

Вот, например, сбили путинские приспешники гражданский самолет. Здесь что же можно подумать?

Путин потерпел унизительное поражение в Сирии. И чтобы поражение не выглядело таким унизительным, чтобы не потерять еще больше влияния, ему необходимо было сохранить военные базы.

И вот сами россияне писали, что он отправил на эту задачу известного дипломата, академика и отца очень талантливого сына Рамзана Кадырова. Думая, что он договорится по мусульманской линии с новой властью, которая еще недавно проходила как террористы во всех списках спецслужб мира. Обещали Кадырову за это золотые горы. Но как-то не вышло.

И русские корыта периодически тонут в Средиземном море, обеспечивая эвакуацию этих баз. Что тогда могло произойти? Тогда Кадыров мог обидеться и решить отомстить тому, кого считал виновным. Эрдогана и всю Турцию. Которому точно не нужны русские базы под боком и которые там свою империю восстанавливают. Но Эрдоган далеко. А Азербайджан близко. И поскольку Рамзана послали одни приспешники турецкого султана, он решил отомстить другим. И он сбивает азербайджанский самолет. А потом еще предлагает унизительную компенсацию в 25 тысяч долларов за погибшего.

Согласитесь, смотрится стройно, красиво. И не требует никаких доказательств. Все-таки и так ясно.

Нет сомнения, что самолет был подбит. И только Путин мог отдать следующий приказ

Но, к сожалению, не нужно искать масонскую ложу, потому что миром правит обычная лажа. Не нужно искать других объяснений, когда на арену выходит обычная человеческая глупость.

Буданов в последнее время постоянно делал нервы Кадырову. Унижал того постоянными атаками дронов по излюбленным объектам дон дона. Тот, вероятно, делал истерики Путину. Ведь страдает его честь. Он говорил, что у них там такое ПВО, что будет 5 тысяч самолетов лететь, все собьют. Кстати, он там не уточнял, гражданские будут самолеты или военные, но это такое. И вот чтобы Рамзан не ныл, ему дают современное ПВО. Паникуют. И понеслось.

А то, что они отправили самолет над морем, чтобы тот затонул и скрыл все преступления, это уже новая нормальность фашистского государства. Как и ролик со збитием Санта-Клауса. Годы пропаганды сдвинули нормальность очень далеко от обычного нам человеческого уровня. И обратно вернуться будет очень тяжело. Или невозможно….

Но ведь какая теория заговора пропадает. Пожить в мире, где вакцины существуют для чипования, а миром управляют рептилоиды. Было бы гораздо проще жить…

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