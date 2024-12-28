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Какая страна выделена на карте?

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  • 28.12.2024, 18:05
  • 4,452
Какая страна выделена на карте?

В Сети появился экспресс-тест по географии.

Кажется, всё просто: перед вами карта, на которой выделена страна, а ваша задача — назвать её. Но что, если это будет не очевидное государство, а менее известная территория или регион?

Такой вопрос проверяет не только знания географии, но и вашу внимательность, умение сопоставлять детали и пользоваться логикой. Подобные задачи часто встречаются на олимпиадах и способны удивить даже тех, кто хорошо знает карты мира, отмечает «Вокруг света».

Сможете ли вы справиться с этим вызовом? Давайте проверим, насколько вы внимательны к деталям и уверены в своих географических знаниях!

Какая страна выделена на карте? Ответы пишите в комментариях.

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