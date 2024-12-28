Белоруса словили на польской границе с контрабандными сигаретами, оштрафовали и отпустили 5 28.12.2024, 18:25

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Он не успокоился и повез еще больше.

В польском пункте пропуска «Тересполь» на границе с Беларусью задержали водителя автобуса, который пытался нелегально ввезти в Польшу 440 пачек сигарет. Мужчину оштрафовали на 9 тыс. злотых и отпустили.

Но спустя несколько дней он предпринял новую попытку. Об упорном контрабандисте, которому теперь придётся предстать перед судом, рассказали в Люблинской таможенной администрации, пишет Most.

Во второй раз автобус белоруса снова вызвал подозрения таможенников. Они осмотрели транспортное средство и обнаружили конструктивные изменения. Стенку автобуса переделали таким образом, что под ней оказался тайник. В нём таможенники нашли 520 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Рыночная стоимость изъятых табачных изделий оценивается в 8,7 тыс. злотых.

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