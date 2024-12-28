закрыть
28 декабря 2024, суббота, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруса словили на польской границе с контрабандными сигаретами, оштрафовали и отпустили

5
  • 28.12.2024, 18:25
  • 1,424
Белоруса словили на польской границе с контрабандными сигаретами, оштрафовали и отпустили

Он не успокоился и повез еще больше.

В польском пункте пропуска «Тересполь» на границе с Беларусью задержали водителя автобуса, который пытался нелегально ввезти в Польшу 440 пачек сигарет. Мужчину оштрафовали на 9 тыс. злотых и отпустили.

Но спустя несколько дней он предпринял новую попытку. Об упорном контрабандисте, которому теперь придётся предстать перед судом, рассказали в Люблинской таможенной администрации, пишет Most.

Во второй раз автобус белоруса снова вызвал подозрения таможенников. Они осмотрели транспортное средство и обнаружили конструктивные изменения. Стенку автобуса переделали таким образом, что под ней оказался тайник. В нём таможенники нашли 520 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Рыночная стоимость изъятых табачных изделий оценивается в 8,7 тыс. злотых.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип