Трамп с первого дня начнет наносить ущерб РФ 1 28.12.2024, 18:33

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Дональд Трамп

Эксперт спрогнозировал сроки появления миротворцев в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп с первого дня пребывания на должности главы государства начнет работать над увеличением добычи американской нефти, что повлечет за собой падение цен на «черное золото» в ущерб России. В целом американская сторона обладает достаточными возможностями для давления на Кремль.

Такую точку зрения озвучил бывший посол США в Украине Джон Хербст, передает Tagesschau (перевод — dialog.ua).

По словам экс-дипломата, Трамп не остановит американскую помощь Украине. Все выдвинутые им на ключевые должности кандидаты считают Россию опасным соперником. Это касается и будущего главы внешнеполитического ведомства Марка Рубио, и советника по нацбезопасности Майкла Уолца, и спецпосланника Кита Келлога. Даже кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет, которого Хербст называет «противоречивой фигурой», тоже придерживается такого мнения.

Помимо снижения цен на нефть, будущая администрация Трампа может угрожать РФ возможностью предоставления Украине большего количества оружия, чем было при президентстве Джо Байдена.

Продолжая тему европейского миротворческого контингента, экс-посол прогнозирует, что он будет развернут в Украине осенью 2025 года. Миротворцы станут сдерживающим фактором для нового российского вторжения.

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