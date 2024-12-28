«От спонтанных покупок теперь не спастись» 28.12.2024, 18:45

Популярный маркетплейс заявил о новшестве.

Популярный в Беларуси маркетплейс Wildberries объявил о новшестве в приложении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Задумано оно для того, чтобы покупатели прежде всего видели предложения, отвечающие их интересам. То есть от спонтанных покупок теперь не спастись.

«Помимо привычного каталога, помогать в выборе нужных товаров будут специально собранные для пользователя подборки и предложения. Функция будет работать на основе алгоритмов и искусственного интеллекта», – объяснили в Wildberries.

В приложении появятся рекомендации товаров и тематические полки, сформированные на основе интересов покупателя. Каталог тоже останется – перейти в него можно будет в той же вкладке.

Сейчас новая функция запущена в тестовом режиме. Ее увидит часть пользователей в последней версии мобильного приложения для Android.

Потом маркетплейс соберет отзывы и запустит новый раздел для всех покупателей. Точных сроков не сообщается.

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