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Легендарного шахматиста, которого обыграл белорус, исключили из чемпионата мира

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  • 28.12.2024, 19:16
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Легендарного шахматиста, которого обыграл белорус, исключили из чемпионата мира

Вдобавок Магнус Карлсен получил штраф.

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Международную шахматную федерацию (FIDE).

«Правила ФИДЕ для чемпионатов мира по рапиду и блицу, включая дресс-код, призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех участников», — сказано в пресс-релизе.

Магнус Карлсен получил штраф в размере 200 долларов (681 рубль) за появление на турнире в джинсах. Такой стиль одежды запрещен правилами соревнований. После штрафа главный арбитр потребовал от Магнуса переодеться, но тот отказался. В итоге гроссмейстер был отстранен от участия в девятом туре чемпионате мира по рапиду и исключен из турнира.

После дисквалификации многолетний лидер рейтинга и один из лучших шахматистов всех времен Карлсен заявил, что не будет участвовать и в предстоящем ЧМ по блицу, который начнется в Нью-Йорке 30 декабря.

«Пусть настаивают на своих правилах. Меня это устраивает. Я отвечаю: хорошо, я ухожу. Идите н***й», — сказал спортсмен.

Напомним, в пятом туре знаменитого норвежца обыграл белорус Денис Лазавик. Перед заключительным днем соревнований Лазавик шел на 12-м месте среди 180 участников.

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