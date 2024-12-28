Украина упрощает выдачу иностранцам вида на жительства: что известно
- 28.12.2024, 20:13
Это коснется и белорусов, которые помогают военным или воюют за Украину.
Кабинет министров Украины утвердил новый механизм оформления вида на жительство для иностранцев (и лиц без гражданства). Речь о тех, кто помогает военным или воюет за Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Сообщается, что в отношении иностранцев (и лиц без гражданства) уточнили основания для выдачи вида на жительство. По словам замминистра обороны Украины Сергея Мельника, это защитит иностранцев-волонтеров, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и другой помощи.
Также усиливается защита иностранцев, которые находятся непосредственно в районах боевых действий и выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.
Правительственное постановление определяет:
- механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, которые оказывают/оказывали помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий
- требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя)
- порядок и сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД
- оформление командиром информационной справки, подтверждающий факт помощи военным подразделением, пребывания в районах боевых действий, выполнение боевых или служебных задач
- механизм направления документов в Государственную миграционную службу, которые являются основанием для выдачи вида на жительство.
По состоянию на вечер 28 декабря текст постановления не опубликован на правительственном портале.