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Украина упрощает выдачу иностранцам вида на жительства: что известно

  • 28.12.2024, 20:13
Украина упрощает выдачу иностранцам вида на жительства: что известно

Это коснется и белорусов, которые помогают военным или воюют за Украину.

Кабинет министров Украины утвердил новый механизм оформления вида на жительство для иностранцев (и лиц без гражданства). Речь о тех, кто помогает военным или воюет за Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в отношении иностранцев (и лиц без гражданства) уточнили основания для выдачи вида на жительство. По словам замминистра обороны Украины Сергея Мельника, это защитит иностранцев-волонтеров, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и другой помощи.

Также усиливается защита иностранцев, которые находятся непосредственно в районах боевых действий и выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.

Правительственное постановление определяет:

- механизм получения информации об иностранцах или лицах без гражданства, которые оказывают/оказывали помощь военным подразделениям в районах ведения боевых действий

- требования к обращению иностранца или лица без гражданства (или их представителя)

- порядок и сроки рассмотрения обращения Минобороны и МВД

- оформление командиром информационной справки, подтверждающий факт помощи военным подразделением, пребывания в районах боевых действий, выполнение боевых или служебных задач

- механизм направления документов в Государственную миграционную службу, которые являются основанием для выдачи вида на жительство.

По состоянию на вечер 28 декабря текст постановления не опубликован на правительственном портале.

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