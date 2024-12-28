Дроны собственного производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны Украины 1 28.12.2024, 20:26

Об этом заявил глава Минобороны Украины.

Украина выходит на полное обеспечение Сил обороны Украины дронами собственного производства. Данная отрасль за 2024 год достигла беспрецедентных масштабов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, для беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны Украины в этом году составила 96,2%. Благодаря украинскому производству закрываются ключевые потребности военных.

В 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

- более 1,5 миллиона FPV-дронов

- ударные коптеры-бомберы

- самолеты-камикадзе

- разведывательные дроны-крылья

- дальнобойные deepstrike-дроны

«Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности взаимодействия между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями станет украинским приоритетом и в 2025 году», - добавил Умеров.

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