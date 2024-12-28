Дроны собственного производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны Украины

Дроны собственного производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны Украины1
- 28.12.2024, 20:26
Об этом заявил глава Минобороны Украины.
Украина выходит на полное обеспечение Сил обороны Украины дронами собственного производства. Данная отрасль за 2024 год достигла беспрецедентных масштабов.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, для беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны Украины в этом году составила 96,2%. Благодаря украинскому производству закрываются ключевые потребности военных.
В 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:
- более 1,5 миллиона FPV-дронов
- ударные коптеры-бомберы
- самолеты-камикадзе
- разведывательные дроны-крылья
- дальнобойные deepstrike-дроны
«Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности взаимодействия между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями станет украинским приоритетом и в 2025 году», - добавил Умеров.