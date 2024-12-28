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Дроны собственного производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны Украины

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  • 28.12.2024, 20:26
Дроны собственного производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны Украины

Об этом заявил глава Минобороны Украины.

Украина выходит на полное обеспечение Сил обороны Украины дронами собственного производства. Данная отрасль за 2024 год достигла беспрецедентных масштабов.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, для беспилотных летательных аппаратов для Сил обороны Украины в этом году составила 96,2%. Благодаря украинскому производству закрываются ключевые потребности военных.

В 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

- более 1,5 миллиона FPV-дронов

- ударные коптеры-бомберы

- самолеты-камикадзе

- разведывательные дроны-крылья

- дальнобойные deepstrike-дроны

«Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности взаимодействия между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями станет украинским приоритетом и в 2025 году», - добавил Умеров.

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