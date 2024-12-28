Три изысканных горячих блюда к новогоднему столу из говядины, птицы и рыбы 28.12.2024, 20:43

Они удовлетворят вкусы самых требовательных гурманов.

Основное блюдо потому так и называется, что ему отведена главная роль на любом столе. Правильно подобранное блюдо способно даже обычный ужин превратить в маленький праздник.

24health.by подобрал тройку изысканных и оригинальных рецептов горячих блюд для новогоднего застолья. Они удовлетворят вкусы самых требовательных гурманов и без сомнения возглавят рейтинг ваших личных кулинарных предпочтений. .

Ростбиф с соусом из красного лука

Нежное, сочное мясо в сочетании с соусом на основе карамелизированного лука буквально тает во рту.

Ингредиенты:

мраморная говядина без лишнего жира – 1 кг

оливковое масло – 2 ст. л.

свежая морковь небольших размеров – 8 шт.

сельдерей – 1 шт.

белое вино – 200 мл

говяжий бульон – 500 мл;

лавровый лист – 2 шт.

лук – 500 г

веточка тимьяна

сливочное масло – 2 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

мука – 2 ч. л.

соль, специи по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 160 °С.

Кусок говядины хорошенько натрите 1 ст. л. оливкового масла с солью и специями. Возьмите большую кастрюлю (утятница подойдет идеально), нагрейте ее и на среднем огне обжарьте мясо со всех сторон в течение 10 минут.

Попутно на отдельной сковороде в сливочном масле обжарьте до золотистого цвета целые морковки и измельченный стебель сельдерея.

Мясо выложите на тарелку.

В кастрюлю, где оно обжаривалось, влейте белое вино и проварите в течение двух минут. Затем туда же добавьте говяжий бульон, аккуратно опустите в него мясо, сверху уложите обжаренные морковь и сельдерей, лавровый лист.

Следите за тем, чтобы морковь была не слишком погружена в бульон. Накройте кастрюлю крышкой и отправьте в разогретую духовку на 3 часа (спустя 1,5 часа от начала тушения мясо при желании можно аккуратно перевернуть).

Когда ростбиф будет почти готов, займитесь луковым соусом.

В разогретое на сковороде оливковое масло опустите нарезанный тонкими кольцами лук, веточку тимьяна, немного специй. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 10–15 минут, пока лук не станет мягким. Затем увеличьте огонь, добавьте ложку сливочного масла, сахар и, часто помешивая, дайте луку карамелизироваться до темно-золотистого цвета. Веточку тимьяна можно удалить.

Готовое мясо и морковь достаньте из духовки, выложите на блюдо.

В кастрюлю с соком, оставшимся после тушения говядины, опустите карамелизированный лук, добавьте муку и на среднем огне, тщательно вымешивая, варите 1–2 минуты после закипания, чтобы получился густой луковый соус. К ростбифу его подают в отдельной чашке.

В качестве гарнира идеально подойдут запеченные овощи.

Пряный медовый гусь с печеным картофелем

Достойная альтернатива индейке – гусь, глазированный медом и специями. Ничуть не хуже по этому рецепту получаются курица и утка. Но нужно учитывать, что количество ингредиентов в оригинальном рецепте рассчитано на гуся весом 5 кг.

Ингредиенты:

тушка птицы – 5 кг

небольшие луковицы – 3 шт.

чеснок – 4–5 зубчиков

апельсин – 1 шт.

картофель – 1,5 кг

соцветия гвоздики – 2 шт.

веточка розмарина

пучок свежей петрушки

растительное масло – 2 ст. л.

соль по вкусу

Для глазури:

мед – 3 ст. л.

корица молотая – 0,5 ч. л.

гвоздика молотая – 0,5 ч. л

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

Нагрейте духовку до 180 °С.

Для глазури смешайте мед с корицей, гвоздикой, перцем и пока отставьте в сторону.

Удалите из тушки гуся остатки потрохов и жир. Затем, используя нож или острую вилку, часто проткните кожу птицы, уделяя особое внимание области под крыльями и вокруг ножек.

Положите тушку в большую кастрюлю. В отдельной емкости вскипятите 6 литров воды. Медленно и осторожно полейте гуся кипятком. Кожа птицы станет плотной и глянцевой. Дайте гусю остыть, затем извлеките из воды и просушите бумажными полотенцами.

Натрите гуся растительным маслом и солью, начините разрезанными пополам луковицами, апельсином, зубчиками чеснока и розмарином. Плотно оберните тушку фольгой и поместите на духовую решетку, предварительно поставив на дно духовки противень, куда будут стекать жир и сок птицы.

Запекайте 2 часа.

В это время очистите картофель от кожуры, нарежьте тонкими кружками. Слегка посолите, добавьте немного растительного масла и перемешайте.

Спустя указанное время достаньте гуся, удалите фольгу. Из противня слейте в отдельную емкость собравшийся сок. На этот же противень уложите ровным слоем подготовленный картофель, сверху поместите гуся, укройте всю конструкцию фольгой. Отправляйте в духовку еще на 1 час.

И наконец, финальный этап. Извлеките противень с картофелем и гусем из духовки, удалите фольгу. Не снимая гуся с противня при помощи кисточки покройте его медовой глазурью и верните в духовку еще на 20–30 минут.

Переложите гуся на большое блюдо и, ничем не накрывая, оставьте минут на 30.

Подавайте к столу с запеченным картофелем, украсив веточками свежей петрушки.

Стейк из лосося с соусом из кинзы

Стейк из лосося – однозначно беспроигрышный вариант для любого праздничного меню. А наш рецепт имеет еще и очевидные преимущества: его практически невозможно испортить, а блюдо готовится в мгновение ока – меньше, чем за 20 минут.

Ингредиенты:

стейки из лосося – 2-4 шт.

растительное масло для жарки

крупная соль

свежемолотый черный перец

сок лайма (или лимона) по вкусу

Для соуса:

греческий йогурт без добавок – 250 мл

лимон (или лайм) – 1,5 шт. (1 - для цедры и ½ - для сока)

свежая кинза – 1 пучок

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

молотый красный перец или паприка (по желанию)

Способ приготовления

Для начала приготовим соус.

Смешайте йогурт, цедру лимона и лимонный сок, мелко порубленную зелень кинзы, соль и перец. Приправьте соус по своему вкусу. Больше лимона, больше кинзы, больше перца! Регулируйте вкус соуса до тех пор, пока не захотите есть его ложкой!

Затем приступайте непосредственно к стейкам.

На среднем огне разогрейте сковороду или сотейник.

Смажьте стейки с обеих сторон маслом, посыпьте крупной солью и черным перцем.

Обжарьте рыбу до золотистого цвета – примерно 4–5 минут с каждой стороны.

Переложите стейки на тарелку, сбрызните лимонным соком.

Сверху положите 1–2 столовые ложки соуса из йогурта и кинзы, припорошите черным перцем грубого помола.

Подавайте к столу сразу же с четвертинками лимона.

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