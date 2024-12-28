Где же, путинцы, ваши космические достижения? 28.12.2024, 21:01

Покажите свои достижения против американских.

Новое фантастическое достижение американской космонавтики - солнечный зонд «Паркер» приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние, пролетев лишь в 6,1 млн км от его поверхности.

Телеграм-канал «Догнать и перегнать» в свою очередь предлагает путинским чиновникам (да и самому Путину) устроить открытую конференцию с разбором того, чего добились за четверть века несменяемого правления в России Путин и его главы «Роскосмоса» и чего добились Соединённые Штаты. Только чтобы не только «свои» (Рогозин, Борисов) присутствовали, но и объективные наблюдатели.

Вы же любите гордиться, путинцы? Вот и покажите свои достижения против американских. Объясните, отчего РФ (во многом, хотя и не исключительно при вас) превратилась во второстепенную космическую державу, все достижения которой относятся ко временам СССР, то есть другого государства, исчезнувшего 33 года назад.

Думаем, что если бы конференцию о сравнительных достижениях в космосе России и США за последнюю четверть века провести, то после неё можно смело объявлять в РФ досрочные выборы.

Настолько очевиден будет провал Путина и его группы и сильно желание их заменить. Космос – одна из областей, где никчемность нынешнего руководства страной видна наглядно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com