Что предлагают на минской Комаровке к Новому году
- 28.12.2024, 21:28
Елку можно купить за $4,6.
Есть мнение, что к Новому году начинают готовиться за месяц. А есть Комаровский рынок в Минске, где все необходимое можно купить в одной точке всего за несколько часов. «Минск-Новости» прошлись по рядам и узнали, чем впечатляет торговое разнообразие.
Несмотря на пасмурное утро, на известном столичном рынке в субботу было людно — чувствуется предпраздничная суета. И если в крытый павильон люди идут прежде всего за ингредиентами для горячих блюд и пополнением продуктовых запасов на долгую перспективу, то сезонный рынок — это про «здесь и сейчас». Свежие деликатесы, украшения и прочие новогодние атрибуты — на любой вкус и кошелек.
На входе видим палатку, где продают симпатичные елочки высотой около 50 см — идеальный вариант для офиса или для людей, предпочитающих мобильный образ жизни. Такая красавица обойдется всего в 15 рублей.
Килограмм хурмы стоит 19,9 рубля. Заодно взяла огромную упаковку руколы и шпината, обе по 6,9. Там же заметила известный «инстаграмный» виноград — китайский «Мускат шайн» стоимостью 27,5 рубля за килограмм, что в разы дешевле, чем в столичных магазинах.
На соседнем прилавке — вечная весна: изобилие зелени — шпинат, мята, кинза, разновидности салатов стоимостью от 1,9 рубля за 100 г.
Почти на каждой точке продают гранаты, есть цены и по 8 рублей за килограмм. На отдельном прилавке — изобилие экзотики. Здесь можно найти даже греческую клубнику и сладкую малину по 45 и 20 рублей за упаковку соответственно. Конечно, дороже летних цен, зато гости удивятся. Там же — манго и фейхоа, отличные природные помощники в вопросах женского здоровья.
Крупный зеленый виноград, «короля соцсетей» отдают еще дешевле, стоимость составит чуть больше 20 рублей за килограмм!
Кроме фруктов и овощей на сезонном рынке широко представлены различные новогодние украшения, причем цены ниже, чем на онлайн-платформах.
С пустыми руками с Комаровки точно не уйдешь. Но чтобы не поддаться соблазну приобрести по минимальным ценам различные диковинки, лучше закупаться по заранее подготовленному списку.