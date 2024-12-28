Украинский Magura V5 – первый в мире беспилотник, потопивший военный корабль
- 28.12.2024, 21:40
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В ГУР МО Украины рассказали об успехах уникального морского дрона.
Украинский морской дрон Magura V5 стал первым в мире беспилотником, который потопил военный корабль врага. Все это стало возможным благодаря технологиям, которые содержатся в этом аппарате.
Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины. С помощью Magura V5 Украина уже уничтожила российские корабли «Цезарь Куников», «Ивановец», «Сергей Котов» и др.
В украинской разведке отметили, что ударный морской дрон Magura V5 – изящное технологическое произведение украинских инженеров и военных с четвертью тонны взрывчатки в элегантном корпусе.
В ГУР подчеркнули, что именно этот морской дрон стал оружием, которое помогло изменить «погоду» в Черном море в пользу Украины. В частности, очистить акваторию от угрозы российского флота и обеспечить свободное судоходство.
В ведомстве отметили, что стаи Magura V5, которыми руководят мастера из спецподразделения ГУР Group13, уже уничтожили и поразили 15 вражеских кораблей и судов.
«Первое задание – уже успешно выполнено: это полноценное блокирование Черноморского флота России. Он абсолютно не функционирует», – подчеркнул «Тринадцатый», командир спецподразделения ГУР.
В разведке также отметили, что дроны Magura V5 перечеркнули преступные амбиции России в море. Ведь потеряв ряд дорогих кораблей, Кремль унизительно сбежал из акватории, выведя остатки флота с временно оккупированного Крыма и спрятав их в дальних портах.
В ГУР также отметили, что морские дроны Magura V5 постоянно совершенствуют ради еще более высокой эффективности и безопасности.