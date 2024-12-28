«Этот «черный лебедь» еще сыграет свою роль» 28.12.2024, 21:50

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Ситуация на Кавказе может «взорваться».

После авиакатастрофы в Казахстане, к которой была причастна российская ПВО, Азербайджан начал давить на Россию, из-за чего на Кавказе могут произойти настоящие «фейерверки». К ним может в будущем может присоединиться Рамзан Кадыров.

Такое мнение «24 Каналу» высказал украинский политолог Тарас Загородний, заметив, что сейчас в Чечню все чаще начали залетать дроны. Поэтому Кадыров может оказаться перед выбором, против кого ему будет лучше воевать и начать действовать против российских интересов.

По словам политолога, после авиакатастрофы для Кадырова в Чечне ситуация усложнилась. Он является «черным лебедем», который еще сыграет свою роль в будущем «взрыве» на Кавказе.

На Кадырова системно давят ударами дронов на его территории, куда прилетает чуть ли не каждую неделю. Это очень ослабляет его авторитет.

- Дроны искренне намекают, чтобы он Кадыров быстрее думал, против кого воевать. Кадыров может стать зачинателем гражданской войны в России, что будет нам выгодно, – подчеркнул Загородний.

Политолог отметил, что после авиакатастрофы глава Чечни пытался позвонить в Азербайджан с извинениями и предложениями по компенсации, но его отвергли, сказав, что стране это нужно именно от России.

Кстати, существуют предположения, что именно чеченские силы ПВО сбили самолет Embraer 190.

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