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Белорусов лишают еще одной налоговой льготы

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  • 28.12.2024, 21:54
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Белорусов лишают еще одной налоговой льготы

Налоговики говорят, что попробовали — и хватит.

В Беларуси вводят новшества по налогу на профессиональный доход. Изменения предусмотрены правками в Налоговый кодекс. При этом население лишат одной из льгот, отмечает «Зеркало».

С 1 января 2025 года расширят список оснований, по которым налоговая может отказать в применении сбора на профессиональный доход. Новый аргумент — неуведомление налоговой в течение 24 месяцев подряд о сумме расчетов через приложение «Налог на профессиональный доход».

Напомним, налог на профессиональный доход ввели в Беларуси с 2023 года. Для тех, кто работает с физлицами, налог составляет 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (до 60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор в два раза выше — 20%.

Отменят льготу по этому сбору

Сейчас для тех, кто переходит на этот налог, есть льгота. Так, первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не облагаются подоходным.

«С 1 января 2026 года отменяется налоговый вычет по налогу на профессиональный доход в размере 2 тыс. рублей, предоставляемый в настоящее время физическим лицам, впервые применяющим указанный режим налогообложения, — отмечают в Министерстве по налогам и сборам. — Данный вычет был предусмотрен на начальном этапе введения нового специального режима налогообложения в целях стимулирования применения налога на профессиональный доход и выполнил свою функцию».

При этом ставки налога на профессиональный доход останутся прежними.

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