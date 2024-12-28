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CNN: Трамп, вероятно, опубликовал в соцсети личное сообщение Маску

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  • 28.12.2024, 22:01
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CNN: Трамп, вероятно, опубликовал в соцсети личное сообщение Маску

В ней он упомянул Билла Гейтса.

В соцсетях избранного президента США Дональда Трампа появилось сообщение к бизнесмену и соратнику Илону Маску. Оно походило на частную переписку, ошибочно обнародованную в сети, сообщает CNN.

В сообщении Трампа говорилось, что бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс попросил о встрече в Мар-а-Лаго, резиденции избранного президента. Кроме того, он писал, что скучает по Маску и его сыну X Æ A-Xii, которого тот называет просто X.

«Где ты? Когда ты приедешь в «Центр Вселенной», Мар-а-Лаго? Билл Гейтс попросил приехать сегодня вечером. Мы скучаем по тебе и по X! Новогодняя ночь будет потрясающей! DJT», — написал он.

CNN пишет, что сообщение, вероятно, предназначалось для личного общения с Маском. Источник журналистов, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что Билл Гейтс действительно связался с командой Трампа по поводу возможной встречи с ним, но до сих пор неясно, встретятся ли они.

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