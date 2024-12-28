Ученые выделили ключевые факторы, позволяющие прожить более 95 лет
- 28.12.2024, 22:21
Их всего четыре.
Сотрудники Сиднейского университета (Австралия) проанализировали выборку из 34 исследований, посвященных изучению образа жизни долгожителей и опубликованных с января 2000-го по декабрь 2022 года. В итоге удалось определить ряд факторов, позволяющих человеку прожить более 95 лет, сообщает Naked Science.
Вот четыре основных фактора:
- Свыше 78% долгожителей живут не в городах, а в сельской местности;
- Они ведут в целом здоровый образ жизни: примерно 7% курят и не более 30% употребляют алкоголь. Основу рациона этих людей составляют какой-то зерновой продукт, производимый в местности, где они живут, а также фрукты, овощи, курица, рыба и бобовые. Из опрошенных только одна четвертая часть предпочитает соленую пищу, остальные соль почти не употребляют;
- Долгожители принимают меньше различных лекарственных препаратов, чем другие пожилые люди;
- Хороший, качественный сон, которым довольны 68% респондентов. Однако в исследовании, к сожалению, не уточняется его продолжительность.