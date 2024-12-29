В Беларуси вводят новшества по единому налогу
- 29.12.2024, 1:38
Стало известно, что и для кого изменится.
С 1 января 2025 года в Беларуси для физлиц введут изменения по единому налогу. Так, для некоторых его отменят, а для других — введут. Новшества предусмотрены правками в Налоговый кодекс, отмечает «Зеркало».
Со следующего года из списка видов работ, по которым физлицам можно работать на едином налоге, исключат:
- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;
- деятельность, связанную с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;
- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.
С 1 января также добавят новые категории плательщиков этого налога. В него включат отдельные виды самостоятельной профессиональной деятельности (их полный список можно посмотреть в этом постановлении правительства — в приложении № 2).
Среди них — деятельность по сурдопереводу, декорирование с применением ручного труда, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента.