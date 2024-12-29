закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 1:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси вводят новшества по единому налогу

  • 29.12.2024, 1:38
В Беларуси вводят новшества по единому налогу

Стало известно, что и для кого изменится.

С 1 января 2025 года в Беларуси для физлиц введут изменения по единому налогу. Так, для некоторых его отменят, а для других — введут. Новшества предусмотрены правками в Налоговый кодекс, отмечает «Зеркало».

Со следующего года из списка видов работ, по которым физлицам можно работать на едином налоге, исключат:

- деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой;

- деятельность, связанную с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения;

- музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий.

С 1 января также добавят новые категории плательщиков этого налога. В него включат отдельные виды самостоятельной профессиональной деятельности (их полный список можно посмотреть в этом постановлении правительства — в приложении № 2).

Среди них — деятельность по сурдопереводу, декорирование с применением ручного труда, заточка и ремонт ножевых изделий и инструмента.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип