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Цены на кофе побили почти 50-летний максимум

  • 29.12.2024, 6:10
Цены на кофе побили почти 50-летний максимум

Эксперты назвали причины.

Мировые цены на кофе стремительно растут. Одной из главных причин стали сложные погодные условия.

Издание The New York Times (перевод - «Униан») пишет, что последние годы постоянные засухи и наводнения привели к сокращению мировых поставок кофе, что часто вызвало резкий рост цен. В то же время мировой спрос на кофе продолжает расти, а любители кофе сокращают его потребление. В декабре цены на одном из рынков побили почти 50-летний максимум.

Несмотря на то, что цены могут упасть, генеральный директор и соучредитель калифорнийской компании Pachamama Coffee, Талеон Тремейн говорит, что нестабильность угрожает устойчивости таких предприятий, как его, и доходу фермеров.

«Со временем мы увидим гораздо более высокие цены», - сказал Тремейн. «Предложение не удовлетворяет спрос».

Только с начала ноября оптовая цена на зерна подскочила более чем на 30%. Фьючерсные цены на зерна арабики в середине декабря выросли до более чем 3,30 доллара за фунт, побив рекорд 47-летней давности.

По словам Кевона Рини, доцента Ратгерского университета, занимающегося изучением производства кофе, на восстановление урожая кофе в Бразилии после засухи может уйти до двух лет.

Цены на кофе - последние новости

На биржах цены на самый популярный в мире сорт кофе - арабику, достигли исторического максимума. Любители кофе увидят рост цен уже в начале следующего года.

Hа мартовские фьючерсы на арабику установила абсолютный рекорд за всю историю торгов - 3,34 доллара за фунт (около 0,45 кг) зерен. Арабика всего за год подорожала на 80%.

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