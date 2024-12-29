Путин боится мятежа? 2 29.12.2024, 8:46

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Глава Кремля под конец года подписал более 50 законов.

Российский диктатор Владимир Путин под конец года подписал более 50 законов. В том числе об ужесточении наказания за мятеж, а еще в новой стратегии решил бороться с «экстремизмом в Украине».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что один из законов разрешает исключать из списка террористических любую организацию, чья деятельность запрещена в России. Для этого нужно, чтобы суд удовлетворил иск генерального прокурора или его зама. Этот закон, вероятно, позволит исключить из списка афганский «Талибан», с которым после 2021 года сблизилась Москва.

Другой закон ужесточает наказание за вооруженный мятеж. Нижняя граница тюремного срока выросла с 15 до 20 лет, верхняя - пожизненное заключение. Кроме того, приговоренные к пожизненному за терроризм и мятеж не смогут выйти досрочно. А для иностранных граждан вводится наказание до 15 лет за «помощь противнику».

Также для так называемых «добровольцев» вводится ответственность за игнорирование боевых приказов, сопротивление командиру, дезертирство и добровольную сдачу в плен. Теперь наемники в своих проступках приравнены к военнослужащим.

Что об этом говорят в Украине

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины считает, что эти законы фактически являются попыткой Путина обезопасить себя от новых угроз по типу похода главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина на Москву в июне 2023 года.

«Принятие и подписание этих законов подтверждает, что Кремль все больше опасается внутренних угроз и пытается законодательно обезопаситься от них. Впрочем, это давление рано или поздно приведет к дестабилизации внутриполитической ситуации и, наконец, падению путинского режима», - отметили в ЦПД.

Что известно о борьбе с «экстремизмом в Украине»

Сегодня Путин также обновил стратегию противодействия экстремизму в России. В ней впервые вводится понятие русофобии - «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре».

Также под определение попадает дискриминационные действия со стороны властей государств, «недружественных России». Среди якобы источников экстремизма упоминается Украина.

Документ подчеркивает, что российско-украинская война «служит инструментом для разжигания русофобских настроений». Поэтому ликвидация «экстремизма в Украине» названа ключевой задачей.

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