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Алексей Протас побил свой рекорд по очкам

  • 29.12.2024, 9:14
Алексей Протас побил свой рекорд по очкам

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим белорусом в НХЛ в этом сезоне.

В ночь с 28 на 29 декабря белорус Алексей Протас, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», установил важное личное достижение.

Об этом сообщает сайт НХЛ.

В матче против «Торонто» Протас отметился голевой передачей, ассистировав на Александра Овечкина, который забросил в пустые ворота. «Вашингтон» победил со счетом 5:2, а белорус побил свой рекорд по очкам в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету Алексея в нынешнем сезоне уже 30 (14+16) баллов за результативность в 35 матчах. Его предыдущее личное достижение (29 очков) было установлено в чемпионате-2023/24. Причем тогда форварду понадобилось на это 78 игр, что и близко не сравнится с нынешним темпом.

Протас — самый результативный хоккеист среди белорусов в нынешнем сезоне и второй среди бомбардиров в своей команде. Впечатляет и показатель полезности нападающего (+18), по которому он входит в топ-10 во всей лиге.

«Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции.

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