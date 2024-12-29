Алексей Протас побил свой рекорд по очкам
- 29.12.2024, 9:14
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим белорусом в НХЛ в этом сезоне.
В ночь с 28 на 29 декабря белорус Алексей Протас, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», установил важное личное достижение.
Об этом сообщает сайт НХЛ.
В матче против «Торонто» Протас отметился голевой передачей, ассистировав на Александра Овечкина, который забросил в пустые ворота. «Вашингтон» победил со счетом 5:2, а белорус побил свой рекорд по очкам в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету Алексея в нынешнем сезоне уже 30 (14+16) баллов за результативность в 35 матчах. Его предыдущее личное достижение (29 очков) было установлено в чемпионате-2023/24. Причем тогда форварду понадобилось на это 78 игр, что и близко не сравнится с нынешним темпом.
Протас — самый результативный хоккеист среди белорусов в нынешнем сезоне и второй среди бомбардиров в своей команде. Впечатляет и показатель полезности нападающего (+18), по которому он входит в топ-10 во всей лиге.
«Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции.