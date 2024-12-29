В ЕС ввели новшество, которое касается новых смартфонов, планшетов, электронных книг и навигаторов 29.12.2024, 9:27

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На очереди — ноутбуки.

В ЕС с 28 декабря вступила в силу директива о едином разъеме зарядки для гаджетов. Теперь все новые смартфоны и планшеты, а также электронные книги, игровые консоли, цифровые камеры, портативные колонки, навигаторы и беспроводные мыши, продаваемые в Евросоюзе, должны заряжаться через разъем USB Type-C. Как отмечает AFP, с 28 апреля 2026 года на этот стандарт должны перейти и ноутбуки, пишет Deutsche Welle.

Власти ЕС работали над едиными правилами для зарядных устройств более 15 лет. Европарламент одобрил их в октябре 2022 года. Целью было, чтобы потребители могли заряжать все устройства с помощью одного кабеля.

Согласно директиве, новые гаджеты должны продаваться вообще без зарядных устройств. На упаковке производитель должен указать, зарядка какой мощности нужна гаджету и поддерживает ли он быструю зарядку.

Сторонники и противники директивы

Министр по вопросам окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявила, что «это наконец положит конец путанице с различными разъемами». По ее словам, теперь будет собираться меньше электронных отходов. Представительница немецких зеленых, глава Комитета по защите прав потребителей Европарламента Анна Каваццини, назвала это «победой потребителей над технологическими гигантами».

Немецкая цифровая ассоциация Bitkom, напротив, сочла директиву ЕС ненужным вмешательством в рынок. Там считают, что рынок уже в значительной степени сам отрегулировал себя, а число типов разъемов для зарядки за последние годы сократилось с примерно 30 до трех (USB Type-C, Apple Lightning и Micro-USB). Новые правила особенно ударят по Apple, поскольку компания использовала собственный разъем Lightning для всех iPhone до моделей 15 и 16, отмечает dpa.

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