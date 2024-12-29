Экс-депутат Госдумы: Над Путиным провели врачебный эксперимент, лишив его ума 1 29.12.2024, 9:40

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Мария Максакова

Глава РФ неизлечимо болен.

Экс-депутат Госдумы РФ, известная оперная певица Мария Максакова заявила в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман, что глава Кремля Владимир Путин был тяжело болен, но «врачи его вылечили».

«Если верить тем инсайдам, которые у меня были, то к сегодняшнему дню Путин должен был бы давно уже сдохнуть. Вот это меня очень насторожило. Думаю, какой-то живучий оказался неизлечимо больной, поскольку то, что я когда-то услышала случайно, то там у него все было плохо, было совершенно неутешительно. Более того, Ротенберги побежали по миру искать какую-то панацею от всего этого», - поделилась информацией о состоянии здоровья российского диктатора Мария Максакова.

Оперная певица рассказала о «чудесном исцелении» Путина и его последствиях: «Они тогда ему нашли, к сожалению, какое-то израильское снадобье, назовем его так, потому что это был именно эксперимент, но однако он подействовал. Так, конечно, проявился ряд сопутствующих помутнений его из без того не слишком ясного сознания, связанные с тем, что он начал верить во все подряд, то есть в то время, как это, по большому счету, сделали врачи, Путин начал таскаться по шаманам».

«Как ни крути, общий эффект от этих снадобьев, включая эксперимент, к сожалению, показавший себя эффективным (я про израильскую медицину), достигнут. Этот эксперимент позволил протянуть это всем гораздо дольше, чем предполагалось, потому что думали, что это буквально какие-то месяцы», - резюмировала Мария Максакова.

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