«Зачем платить за аренду чужой тете, если можно взять кредит?» 10 29.12.2024, 9:54

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Как белорусы купили в Польше дом на 150 квадратов.

Не так давно белорусская программистка Юлия вместе с мужем купила дом в пригороде Кракова. Она рассказала об этом опыте в своем блоге, а также составила гайд для тех, кто планирует покупать недвижимость в Польше.

Эту историю опубликовал devdy.io.

Почему именно Краков?

— Мы переехали в этот дом всего месяц назад, а до того 2,5 года прожили в Кракове, –рассказывает Юлия. – Выбрали его из-за сроков выдачи ВНЖ. Нам удалось получить вид на жительство за 4 месяца (Краков считается чуть ли не чемпионом по скорости легализации среди польских городов; здесь документы могут подготовить менее чем за полгода — прим.).

Пахнет ли в пригороде Кракова дымом?

Не знаю, как в других районах, но мы живем на возвышенности, и я прямо вижу эту дымку над Краковом внизу.

Так что, если в пригороде и топят, то весь дым, вероятно, идет в город. Но вообще, у нас всех газ, ни разу не видела, чтобы топили углем или дровами.

Почему вообще решили покупать дом?

Мы долгое время снимали квартиру, которая нам не очень нравилась. Но если бы мы сменили жилье, то оплата аренды была бы такой же, как сейчас выплаты по кредиту. Может, чуть-чуть меньше.

И мы решили: зачем платить «чужой тете» эти деньги, если можно взять в кредит? Да, это большие деньги, согласна. Но, с другой стороны, это выглядит как инвестиция (я надеюсь).

То есть на съемной квартире было 46 «метров». А здесь у нас только дом 150 квадратных метров (у нас большой гараж) плюс сад.

Сколько стоил дом, и было ли сложно взять ипотеку

Дом без ремонта стоил 890 тысяч злотых (около 222 тысяч долларов), то есть примерно по 6 тысяч (1500 долларов) за метр квадратный или 10 тысяч (2500 долларов) с ремонтом, мебелью и техникой. Это лучше, чем квартира с ремонтом в городе по 17 тысяч злотых (4250 долларов) за метр.

Мы взяли ипотеку в банке Millenium. Почему там? Честно говоря, потому что они единственные, кто одобрил нам документы. У нас немного сложная ситуация: и у меня, и у мужа — JDG, рычалт 12%, к тому же доходы в валюте. Банки этого не любят.

Нужно ли было разрешение от МВД?

Мы специально искали жилье без необходимости оформлять разрешение, так как не хотели ждать месяцами. В итоге нашли наш «шеренговец».

Он оформлен как «lokal mieszkalny», на такой тип жилья разрешение не нужно. Но у нас есть «udział w drodze dojazdowej». То есть застройщик сделал подъездную дорогу и передает права на нее покупателям. В этом случае разрешение от МВД требуется.

Однако мы оформили так называемую służebność. То есть застройщик дает нам разрешение на пользование дорогой на 10 лет. И в течение этого времени мы должны либо сделать разрешение от МВД, либо получить гражданство, либо прожить с ПМЖ 5 лет. А пока платим за эту дорогу что-то вроде 120 злотых в год.

Как проходило оформление ипотеки и покупка дома

Сначала мы нашли дорадцу и узнали, сколько нам могут дать денег в кредит (на первый взнос у нас были свои накопления).

Потом мы нашли дом, который подходил под наши критерии. Выяснили, сколько там нужно залога, как он оформляется и т. д.

Попросили первичный договор у застройщика и пошли с ним к дорадце. Дорадца посмотрела документ, сказала, что все ок, и мы начали собирать документы: справки о доходах, PIТы, вот это вот все.

Подписали предварительный договор (подписывали без нотариуса). С подписанным договором пришли к дорадце и заполнили все бланки-заявки, которые дорадца отправила в банки. Позже она запрашивала какие-то дополнительные документы у застройщика, даже не знаю какие. Обычно, если дорадца хороший, он сам всем этим занимается. Все же ему проще заполнять документы на польском, чем нам.

Потом мы ждали где-то в течение недели предварительное решение от банка. То есть банк предварительно одобряет кредит либо запрашивает дополнительные документы.

Так, один банк у нас попросил мельдунек, которого у нас не было, и мы решили уже не заморачиваться. От второго банка сразу пришел отказ, потому что им не понравилась запрашиваемая сумма. А вот третий банк, Millenium, нам одобрил.

После получения предварительного решения мы оплатили оценку недвижимости и ждали еще две недели, пока эта оценка пройдет, пока в банк отправят эту информацию, и он проверит, стоит ли этот дом своих денег.

После получения финального решения мы опять пошли к дорадце. Подписали информационный лист от банка, что «вот такой кредит, такой процент, столько-то дают и на такое-то количество лет».

Предложение о кредите действительно 2-3 месяца. За этот срок нам нужно было дособирать документы (выписки с налоговой, ZUS — это все рассказывает дорадца).

Затем мы пошли в банк с дорадцой — заключить договор о кредите. Сразу же можно оформить страховки на жизнь (для нас они были обязательны). В банке дают документ, которые нужно будет отдать нотариусу при переносе собственности.

Следующим этапом вы договариваетесь с продавцом и идете к нотариусу (часто нотариусы просят прийти с присяжным переводчиком, если вы иностранец). Заключаете договор о переносе собственности.

Снова идете в банк с окончательным договором, и банк запускает процесс перевода денег — от 3 до 7 дней обычно.

Когда деньги перевели, у нас состоялся прием-передача ключей от дома. Еще нам передали документы на тему, что и как нужно включать, как и за чем ухаживать, как выкачивать воду из дождевого колодца и т. д. Такие вот штуки.

Тяжело ли было найти людей для ремонта дома

Мы наняли бригаду украинцев, нашли в чате по рекомендации. Просмотрев около 80 вариантов жилья (были в поиске 9 месяцев), мы видели разные ремонты и уже понимали, как надо нам.

С польскими бригадами, я уверена, были бы проблемы с коммуникацией (польской лексики на тему ремонта у меня нет). Украинская бригада сделала практически так, как мы хотели, и даже раньше запланированного — всего за 3,5 месяца вместо четырех.

Отношения с соседями, чем заняться в пригороде

Мы пока живем здесь только месяц, но с соседями познакомились еще раньше. Не то чтобы дружим-дружим, но переговариваемся, общаемся.

Если что-то нужно, то у нас в шаговой доступности есть магазин. Но мы предпочитаем ездить на машине, потому что в руках тяжеловато носить покупки.

Тут рядом лес (в том числе из-за него мы и выбрали дом). Гуляем там часто с собакой. Да и работы в доме всегда хватает, скучать нам не приходится.

Еще недалеко спортивный центр. Мы там пока не были, но на машине всего 3 минуты. Пешком я бы туда не пошла, тут сильные подъемы-спуски. Можно один раз спуститься, но назад уже не подняться.

Но если что, можно справиться и без машины, здесь ходит автобус.

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