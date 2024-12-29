В Мелитополе взорвали машину командира российских войск

Командир присвоил авто для личных нужд.

В Мелитополе прогремел взрыв 28 декабря. Взорвалось авто оккупантов, которое принадлежало российскому командиру.

Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сейчас».

«Вчера в Мелитополе взорвана машина оккупантов. Взорванный автомобиль принадлежал командиру российских войск», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, российский командир присвоил авто для личных нужд.

«Машина была уничтожена в результате взрыва, вероятно, вызванного местным подпольем», - добавляет «Бердянск Сейчас».

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