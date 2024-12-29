В Мелитополе взорвали машину командира российских войск
- 29.12.2024, 9:58
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Командир присвоил авто для личных нужд.
В Мелитополе прогремел взрыв 28 декабря. Взорвалось авто оккупантов, которое принадлежало российскому командиру.
Об этом сообщает Telegram-канал «Бердянск Сейчас».
«Вчера в Мелитополе взорвана машина оккупантов. Взорванный автомобиль принадлежал командиру российских войск», - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, российский командир присвоил авто для личных нужд.
«Машина была уничтожена в результате взрыва, вероятно, вызванного местным подпольем», - добавляет «Бердянск Сейчас».