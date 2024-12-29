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Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: новые детали мощного удара ВСУ

  • 29.12.2024, 10:23
  • 2,996
Склад с Shahed в РФ взлетел на воздух: новые детали мощного удара ВСУ

В ISW проанализировали спутниковые снимки.

Украинские силы недавно нанесли удар по российскому объекту хранения, обслуживания и ремонта ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed страны-агрессора РФ в городе Орел.

«Украина нанесла удар по объекту по меньшей мере тремя ракетами Storm Shadow днем 26 декабря, и в результате удара были ранены и убиты девять российских военнослужащих», - сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Уточняется, что спутниковые снимки показывают, что российские войска начали строительство объекта в августе 2024 года и, возможно, завершили строительство в ноябре или начале декабря 2024 года.

Отметим, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 26 декабря ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту российских оккупантов в Орловской области, в результате чего был уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

«Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины», - рассказали в Генштабе.

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