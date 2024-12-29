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Россиянин приехал в Беларусь и пропал

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  • 29.12.2024, 10:30
  • 3,050
Россиянин приехал в Беларусь и пропал

Его ищут.

Гражданин России приехал в Беларусь и пропал. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел», 27-летний мужчина проживал в Свердловской области.

Пропавшего зовут Артем Теплых, ему 27 лет, жил в Свердловской области России. 26 октября 2024 года мужчина приехал в Беларусь на автомобиле Chery Tiggo 4 Pro (регистрационный номер Х227ОА 152) и пропал.

Одежда: куртка песчаного цвета, кофта голубая, брюки темно-серые, ботинки серые. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы русые.

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