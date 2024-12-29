В Гомеле водитель пытался убежать от ГАИ
- 29.12.2024, 10:45
Погоня попала на видео.
Все случилось в ночь с 28 на 29 декабря. ГАИ Гомельского РОВД остановило Opel. Силовики попросили у него документы. Но тот вдруг стал бежать, а сотрудники стали его догонять. Погоня попала на видео.
Как сообщает МВД, 41-летний мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения. А на вопрос о документах заявил, что их у него нет. После чего убежал.
Сотрудники милиции погнались за ним и в итоге задержали. После медосвидетельствования стало ясно, что в крови у него около 1,7 промилле алкоголя.
На мужчину составили два административных протокола — за вождение в нетрезвом виде и неповиновении сотрудникам милиции. Сейчас он в ИВС.