Forbes: Украинские дроны «Винчестер» с двойными ружьями охотятся за российскими БПЛА 1 29.12.2024, 10:55

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Эти беспилотники работают на ранних этапах обнаружения вражеских целей.

Украина создала беспилотник «Винчестер» с двумя ружьями для борьбы с российскими дронами, пишет Forbes.

Беспилотники постоянно действуют вдоль линии фронта в Украине. Они выполняют функции разведки, корректировки артиллерийского огня, транспортировки грузов и даже ударов по противнику с помощью боеприпасов или прямого соприкосновения.

Обе стороны активно производят до 100 000 беспилотников ежемесячно, поэтому уничтожение вражеских дронов стало критически важной задачей. Для этого применяют радиопомехи, защитные сетки, а также сбивают беспилотники огнестрельным оружием.

Украинские военные все чаще используют собственные беспилотники для уничтожения российских. Их применяют для воздушных таранных ударов, сброса сетей или даже для прямого поражения оружием. Новой разработкой стало оснащение дронов двойными ружьями. Как отметил аналитик Эндрю Перпетуа: «Украинский дрон имеет два ружья».

Установка оружия на беспилотники не является новостью, однако использование двух ружей является инновацией. Фонд содействия защитникам Украины собирает средства на обеспечение подразделений беспилотниками «Винчестер».

Эта конструкция имеет практический смысл. Хотя ружья не обладают большой останавливающей силой, их широкий радиус действия повышает шансы попадания, что критично для борьбы с маневренными целями. Для уничтожения дрона часто достаточно нескольких пуль.

Во время недавних обсуждений о дронах в США сенатор Чарльз Скотт заметил: «Возможно, ружье было бы уместным легальным оружием для использования против дрона».

Это подтверждает опыт на фронте, где и украинские, и российские подразделения активно используют ружья. Из-за недостатка оружия военные, в том числе и россияне, иногда просят помощи у гражданских. Один оккупант обращался весной к россиянам: «Пожалуйста, помогите нам с помповыми ружьями. Любое дерьмо подойдет».

Однако для пехоты главной проблемой является близость к беспилотнику: время на реакцию ограничено. Установка ружей на дронах позволяет украинцам уничтожать российские дроны на ранних этапах, прежде чем те станут угрозой для наземных сил.

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