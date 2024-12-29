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СМИ показали, как финская полиция проникла на борт шпионского корабля РФ

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  • 29.12.2024, 11:14
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СМИ показали, как финская полиция проникла на борт шпионского корабля РФ

Опубликованы уникальные кадры.

Высокотехнологичное оборудование на борту было необычным для торгового судна и потребляло больше энергии от генератора. Финляндия задержала судно из-за подозрений в том, что с его помощью недавно повредили ключевые подводные кабели в Балтийском море, чтобы навредить странам, помогающим Украине.

Финская полиция и пограничники проникли на борт корабля, который связывают с Россией и который был наполнен «шпионским оборудованием». Об этом пишет The Daily Mail.

Финская полиция захватывает связанный с Россией танкер Eagle S «теневого флота»

Власти подозревают, что нефтяной танкер Eagle S тащил свой якорь, что привело к разрыву линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией.

В ответ НАТО срочно усиливает патрулирование в Финском заливе, оживленном морском пути, который также широко используется российскими военно-морскими и коммерческими судами.

На фотографиях видно, как финские правоохранительные органы спустились на борт корабля с вертолета. Зарегистрированное на островах Кука судно Eagle S считается частью российского «теневого» флота, который Владимир Путин использует для обхода санкций.

С виду это был плохо обслуживаемый нефтяной танкер, но источники сообщили, что он действовал как «шпионский корабль» для России с высокотехнологичным оборудованием для радиоразведки кораблей и самолетов НАТО.

«Высокотехнологичное оборудование на борту было необычным для торгового судна и потребляло больше энергии от генератора, что приводило к многократным отключениям электроэнергии», — сообщил Lloyd's List со ссылкой на осведомленный источник.

Но теперь он задержан финнами из-за подозрений в том, что с его помощью недавно повредили ключевые подводные кабели в Балтийском море, чтобы помещать странам НАТО, которые поддерживают Украину.

По данным британского издания судоходной отрасли, Eagle S ранее сбрасывал датчики в Ла-Манше во время транзита. А на его борту было замечено некое лицо, возможно, связанное со шпионской деятельностью.

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