закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси расширяют сеть платных дорог

  • 29.12.2024, 11:34
В Беларуси расширяют сеть платных дорог

Опубликован список новых участков.

В Беларуси к 2030 году планируют расширить сеть платных дорог до 2,1 тысячи километров. Это предусмотрено новой концепцией развития, опубликованной на портале Pravo.by.

Среди наиболее перспективных дорог для включения являются следующие участки:

Р-53 Слобода — Новосады;

М-3 Минск — Витебск;

Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь;

Р-58 Минск — Калачи — Мядель;

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска;

М-8/Е-95 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута);

М-10 граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин, а также кольцевая дорога вокруг Минска.

Платные дороги появились в Беларуси в 2013 году. Сейчас их протяженность составляет 1787 км, почти половина из которых — 806 км — приходится на Минскую область.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип