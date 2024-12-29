В Беларуси расширяют сеть платных дорог
- 29.12.2024, 11:34
Опубликован список новых участков.
В Беларуси к 2030 году планируют расширить сеть платных дорог до 2,1 тысячи километров. Это предусмотрено новой концепцией развития, опубликованной на портале Pravo.by.
Среди наиболее перспективных дорог для включения являются следующие участки:
Р-53 Слобода — Новосады;
М-3 Минск — Витебск;
Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь;
Р-58 Минск — Калачи — Мядель;
М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска;
М-8/Е-95 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута);
М-10 граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин, а также кольцевая дорога вокруг Минска.
Платные дороги появились в Беларуси в 2013 году. Сейчас их протяженность составляет 1787 км, почти половина из которых — 806 км — приходится на Минскую область.