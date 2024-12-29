В Беларуси расширяют сеть платных дорог 29.12.2024, 11:34

Опубликован список новых участков.

В Беларуси к 2030 году планируют расширить сеть платных дорог до 2,1 тысячи километров. Это предусмотрено новой концепцией развития, опубликованной на портале Pravo.by.

Среди наиболее перспективных дорог для включения являются следующие участки:

Р-53 Слобода — Новосады;

М-3 Минск — Витебск;

Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь;

Р-58 Минск — Калачи — Мядель;

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска;

М-8/Е-95 граница РФ (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута);

М-10 граница РФ (Селище) — Гомель — Кобрин, а также кольцевая дорога вокруг Минска.

Платные дороги появились в Беларуси в 2013 году. Сейчас их протяженность составляет 1787 км, почти половина из которых — 806 км — приходится на Минскую область.

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