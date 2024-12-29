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«Из окон пошел дым»: в Канаде после жесткой посадки загорелся самолет

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  • 29.12.2024, 11:47
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«Из окон пошел дым»: в Канаде после жесткой посадки загорелся самолет

Одна сторона лайнера была охвачена огнем.

Часть пассажирского самолета рейса Air Canada 2259 загорелась на взлетно-посадочной полосе в аэропорту города Галифакса.

У самолета, прибывшего из Сент-Джонса, возникли проблемы с посадкой, в результате которых самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и частично загорелся, пишет СВС News.

По словам одной из пассажирок, одно из шасси самолета не раскрылось должным образом при приземлении. Женщина сообщила журналистам, что самолет начал наклоняться влево.

«Мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по тротуару вместе с тем, что, как я предполагаю, было двигателем», — сказала женщина.

После самолет сильно тряхнуло.

«Мы увидели пожар на левом борту самолета, а из окон пошел дым», — цитирует СВС News пассажирку.

Инцидент произошел с рейсом Air Canada 2259, который выполняла авиакомпания PAL Airlines, около 21:30 по времени Восточного побережья (около 05:30 29 декабря по Минску).

Предварительно, на борту самолета находились около 80 пассажиров, никто не пострадал. Эвакуация заняла несколько минут.

«Одна сторона самолета была охвачена огнем, поэтому все спешили покинуть самолет, но это была организованная спешка», — сообщила одна из пассажирок.

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