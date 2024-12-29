«После о случившемся долго будут врать» 3 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

29.12.2024, 11:55

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Как начали с «Курска», так и пошло-поехало.

Эта строчка Юрия Шевчука из песни «Капитан Колесников» вспоминается всякий раз, когда российская верхушка, нашкодив, забивается в нору и сидит, словно загнанный зверь, злобно поблёскивая глазами, рыча («А вы докажите!») и выблёвывая версию за версией, лишь бы не признавать своей ответственности. Или, по меньшей мере, действенной заинтересованности дойти до истины, какой бы она ни была. Впрочем, «истина» и такие персонажи, как Путин или Лавров существуют в разных вселенных.

Как начали с «Курска» врать, так и пошло-поехало – убийства, отравления, теракты, взрывы, пожары. То же с погибшим самолётом «Азербайджанских авиалиний». Песков, которому «нечего добавить», глава Росавиации Ядров, рассуждающий о тумане в Грозном.

Где же открытое расследование действий ПВО в день трагедии? Российское расследование? О котором было бы объявлено и о предварительных результатах которого уже можно было бы сообщить гражданам России и заинтересованным странам, прежде всего Азербайджану и Казахстану?

Созданная в России система может быть названа тотальным царством лжи и безответственности перед народом. Который, согласно Конституции, «является единственным источником власти» в России (статья 3). Сказать такое начальству в России, значит нанести ему тяжёлое оскорбление или прослыть у него сумасшедшим.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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