Классика в новом формате: знаменитые Rolls-Royce 1970-х вернут в производство 5 29.12.2024, 12:00

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Винтажные авто получат новую жизнь.

Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche получат новую жизнь. Их начали превращать в электромобили. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Rolls-Royce выполняет британская компания Evice. Первые прототипы электрокаров уже готовы и проходят испытания, а производство планируют начать весной 2026 года.

Для Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow разработали силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью 400 л. с. Это вдвое больше, чем у бензинового двигателя стандартной модели.

Прототипы электрокаров уже тестируют

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 320 км, а 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, электромобили Rolls-Royce получат активную подвеску и более мощные тормоза.

Дизайн Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow не претерпел изменений, знакомым остается и стиль салона. Вместе с тем, электрокары будут комплектоваться современным оборудованием — кондиционером, мощной аудиосистемой, сенсорным дисплеем, камерой, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.

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