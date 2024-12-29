закрыть
29 декабря 2024, воскресенье, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Классика в новом формате: знаменитые Rolls-Royce 1970-х вернут в производство

5
  • 29.12.2024, 12:00
  • 2,530
Классика в новом формате: знаменитые Rolls-Royce 1970-х вернут в производство

Винтажные авто получат новую жизнь.

Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche получат новую жизнь. Их начали превращать в электромобили. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Rolls-Royce выполняет британская компания Evice. Первые прототипы электрокаров уже готовы и проходят испытания, а производство планируют начать весной 2026 года.

Для Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow разработали силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью 400 л. с. Это вдвое больше, чем у бензинового двигателя стандартной модели.

Прототипы электрокаров уже тестируют

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 320 км, а 800-вольтовое электрооборудование обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, электромобили Rolls-Royce получат активную подвеску и более мощные тормоза.

Дизайн Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow не претерпел изменений, знакомым остается и стиль салона. Вместе с тем, электрокары будут комплектоваться современным оборудованием — кондиционером, мощной аудиосистемой, сенсорным дисплеем, камерой, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип