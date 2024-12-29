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Партизаны проникли на важный для Черноморского флота РФ завод в Севастополе

  • 29.12.2024, 12:18
  • 2,412
Партизаны проникли на важный для Черноморского флота РФ завод в Севастополе

Рядом с ним обнаружили скопление кораблей охраны.

Украинские партизаны продолжают выявлять информацию об объектах российской армии во временно оккупированном Крыму. По результатам разведки в Севастополе обнаружили работы по восстановлению технической готовности кораблей на 91-м судоремонтном заводе.

Предприятие является важной составляющей боеспособности российского флота в современной обстановке. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

В ходе разведки удалось установить, что завод занимается восстановлением российских кораблей. Поскольку новых судов на предприятии не производят, завод является важной составляющей боеспособности ЧФ РФ.

Также удалось установить, что рядом с заводом в Стрелецкой бухте базируется 68-я отдельная бригада кораблей охраны водного района (в/ч 26977). Агенты собрали данные о режиме работы, транспорте, технике и сотрудниках.

В «Атеш» напомнили, что в конце ноября в Стрелецкой бухте уже видели дым после взрывов в следствии атаки дронов ВСУ. При этом партизаны пообещали, что в будущем подобные события точно будут повторяться.

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