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В Беларусь идут снегопады и мороз

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  • 29.12.2024, 12:21
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В Беларусь идут снегопады и мороз

Синоптики поделились прогнозом на январь.

Неожиданные коррективы в прогноз на январь в Европе появились после уточнения модели прогноза температур в Европе CFSv2. На фоне климатических изменений и теплых зим, эта зима может удивить: Беларусь оказалась в так называемой «синей зоне». Как сообщает «Виртуальный Брест», среднемесячная температура второго месяца зимы может быть ниже нормы на 0,25−1°С.

Особенно холодно, как предполагается, будет в западных и центральных районах страны. Восточные регионы могут рассчитывать на температуры, соответствующие привычной климатической норме.

Количество осадков в январе, согласно прогнозу, ожидается выше нормы. Снегопады могут стать частым явлением, добавляя атмосферы настоящей зимы, к которой многие уже успели отвыкнуть. Такие погодные условия могут привести к осложнению транспортной обстановки, особенно на дорогах и в городах.

Между тем, важно помнить, что это долгосрочные прогнозы, а значит, они еще могут меняться.

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