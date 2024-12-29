ВСУ разгромили россиян на острове Большой Потемкинский 1 29.12.2024, 12:24

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Уничтожено более сотни оккупантов и полсотни единиц вражеской техники.

Силы обороны Юга Украины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать врага и его технику. За минувшие сутки получили подтверждение о ликвидации более сотни оккупантов и полсотни вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, за минувшие сутки зафиксировано почти три сотни обстрелов из различных видов артиллерийского вооружения.

«Активно захватчик применяет и БпЛА. За прошедшие сутки враг нанес 329 ударов FPV- дронами различных модификаций и сбросил более 300 осколочных боеприпасов с поражающими свойствами», - говорится в сообщении.

По данным Сил обороны Юга, за прошедшие сутки в операционной зоне на Южном направлении враг штурмовал остров Большой Потемкинский, не оставляя цели прорвать нашу линию обороны.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава и формирование их в штурмовые группы, готовя к возможным будущим атакам. Кроме того, враг не прекращает вести воздушную и инженерную разведки.

Ранее в Силах обороны заявляли, что оккупанты готовят новые штурмы в Запорожской области.

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