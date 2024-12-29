FT: Польша решила перекрыть границу с Беларусью на 100% 11 29.12.2024, 12:33

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К лету 2025 года.

Американское издание The Financial Times сообщило, что власти Польши приняли решение не просто модернизировать недавно построенную стену на границе с Беларусью. В Варшаве решили к лету полностью перекрыть границу с Беларусью.

По данным американского издания, Варшава видит в усилении стены способ остановить приток нелегальных мигрантов, который там называет следствием «гибридной войны России».

Дополнительные инфраструктурные работы вдоль 400-километровой восточной границы, о которых правительство Дональда Туска объявило в начале этого года, планируется завершить к середине 2025 года, сказал Мацей Дущик, заместитель министра по делам миграции Польши.

По его словам, после завершения работ «безопасность границы будет близка к 100%, насколько это возможно».

Сейчас Польша потратила более 2,5 млрд злотых (587 млн евро) на укрепление границы, половину из которых выделило правительство Туска. «Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это», — выказал уверенность Дущик.

На данный момент правительство Польши приказало установить дополнительные камеры ночного видения и тепловизоры, построить новую дорогу для патрулирования границы и укрепить пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство, сформированное PiS, построило в 2022 году.

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