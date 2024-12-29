На Солнце зафиксировали сверхмощную вспышку

На Солнце зафиксировали сверхмощную вспышку1
- 29.12.2024, 12:44
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C 31 декабря по 1 января на землю обрушатся магнитные бури.
Сверхмощная вспышка класса X зафиксирована утром 29 декабря на Солнце впервые за три недели. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук Сергей Богачев.
— Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучение зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса, — заявил ученый. Он добавил, что последнюю недели солнечная активность выросла: число вспышек увеличилось вдвое, а их мощность максимальная.
Что означают баллы солнечных вспышек?
Из-за этой вспышки с 31 декабря по 1 января на землю обрушатся магнитные бури. Сильнее всего они влияют на электронную аппаратуру — в частности, на спутники, технику и приборы космических станций. Пока нет четких данных о том, как влияют магнитные бури на человека.