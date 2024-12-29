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Белорусская семья узнала пол ребенка в самом необычном месте

  • 29.12.2024, 13:25
Белорусская семья узнала пол ребенка в самом необычном месте

После удара клюшкой по шайбе.

Необычный способ узнать пол будущего ребенка придумала семья из Беларуси. Вместо традиционных шаров или тортов с сюрпризом они устроили торжество на хоккейной арене, пишет «Онлайнер».

На видео, опубликованном в Instagram будущей мамы, видно, как под бурные аплодисменты гости собрались на трибунах, а на лед выходит сам отец.

После короткой интриги хоккеист замахивается клюшкой и ударяет по шайбе, из которой вырывается облако синего дыма.

Аплодисменты, крики радости и улыбки — именно так семья узнала, что у них будет мальчик.

— Идея была мужа, так как он и вся его семья из мира хоккея. Взяв фамилию Антоненко, я должна была стать частью этого мира. Вся наша семья поистине в одном звене с клубом «Динамо», вот такая особенная любовь. Поэтому хотелось все это совместить. Событие для нас очень особенное, и мероприятие должно было соответствовать. Была важна уникальность проведения, на матчах хоккейного клуба «Динамо» и даже КХЛ таких мероприятий еще не было.

Мы связались с отделом маркетинга хоккейного клуба и поделились своей идеей, они, в свою очередь, с огромным удовольствием согласились устроить такой праздник. Все организационные вопросы хоккейный клуб взял на себя, от нас требовался конверт с полом нашего малыша. Эмоции отлично передает видео, опубликованное в Instagram. Но если на словах, для нас это было волшебно, самый трепетный момент в жизни, — рассказала Карина Антоненко.

Будущая мама в подписи к видео поблагодарила всех, кто помог устроить праздник, и отметила, что этот день стал одним из самых запоминающихся в ее жизни.

Максим Антоненко — хоккейный тренер, а его отец — Олег — экс-игрок сборной Беларуси, который на открытии Олимпиады в Ванкувере в 2010-м году был знаменосцем белорусской делегации.

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