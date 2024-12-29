ВСУ показали на видео уникальную операцию «Клешня» 29.12.2024, 13:29

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Подобные операции достаточно важны и одновременно рискованны.

Украинские воины показали одну из операций по «спасению» дрона. Беспилотник был на захваченной оккупантами территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Telegram.

Воины назвали операцию «Клешня» и отметили, что в перерывах между уничтожением врагов так же эвакуируют поврежденные борта.

«Подобные операции достаточно важны и одновременно рискованные, ведь дроны находятся на вражеской территории и всегда есть риск, что «спасителя» заметят. Поэтому делать все нужно не только осторожно, но и быстро», - объясняют военные.

В 28 ОМБр отмечают, что несмотря на риск обнаружения беспилотников, потеря дрона не сравнится с человеческой жизнью.

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