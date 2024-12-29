Протестующие показали красные карточки новому «президенту» Грузии 2 29.12.2024, 13:59

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Акция прошла возле здания парламента в момент «инаугурации».

В Грузии состоялась церемония инаугурации нового «президента» Михаила Кавелашвили. Его легитимность не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция, значительная часть международных партнеров, а протестующие уже показали ему красные карточки.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Кавелашвили избрала президентом Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от пророссийской «Грузинской мечты», районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики. В воскресенье, 29 декабря, он принял присягу в здании парламента.

Церемония инаугурации длилась около 30 минут. В то же время Саломе Зурабишвили заявила, что не планирует складывать свои полномочия, так как считает новоизбранный пророссийский парламент нелегитимным.

В то же время возле здания парламента собрались протестующие. Во время инаугурации они показали Кавелашвили красные карточки.

Михаил Кавелашвили – грузинский футболист. Он начал строить спортивную карьеру в 1987 году, а уже в 1991 году – начал играть за национальную сборную. Свою футбольную карьеру Кавелашвили завершил в 2008 году в составе швейцарского клуба «Цюрих».

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