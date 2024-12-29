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ISW: Азербайджан недоволен «извинениями» Путина

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  • 29.12.2024, 14:12
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ISW: Азербайджан недоволен «извинениями» Путина

Баку ссылается на сообщение пресс-службы Алиева.

25 декабря азербайджанский пассажирский самолет Embraer-190 разбился в Казахстане. В Баку склоняются к версии, что судно было подбито российской ракетой ПВО над Грозным.

Через три дня после катастрофы, в которой погибло почти 40 человек, глава Кремля Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Во время разговора Путин извинился за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве. Однако не признал то, что именно российской ракетой был подбит самолет. В Баку недовольны такой позицией Москвы, пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

В Кремле процитировали текст беседы Путина и Алиева. В нем представлена российская версия аварии. Согласно ей, самолет неоднократно пытался приземлиться в аэропорту Грозного в Чечне, но безуспешно, поскольку российские системы ПВО отражали атаку украинских дронов.

Также следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Но там не упоминается об обстреле российской ПВО пассажирского самолета.

Между тем в сообщении пресс-службы Алиева говорится, что во фюзеляже самолета были отверстия. Кроме того, есть указания на свидетельства тех, кто уцелел после катастрофы. Они говорили о том, как «инородные частицы» пробивали салон во время полета самолета.

«Различия между российскими и азербайджанскими показаниями свидетельствуют о том, что Азербайджан недоволен тем, какой степени Кремль отказывается прямо признать роль российских систем ПВО в сбитие самолета», – отмечают в Институте изучения войны.

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