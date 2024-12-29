Белорусы попали в жуткое ДТП в России

Белорусы попали в жуткое ДТП в России1
- 29.12.2024, 14:20
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Один из них погиб.
Жуткая авария случилась 28 декабря в Киришском районе Ленинградской области РФ, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Беларус вместе с двумя пассажирами (тоже гражданами нашей страны) двигался по дороге «Лодейное поле — Тихвин — Будогощь — Чудово». На 229 километре он не справился с управлением и врезался в ограждение слева. А затем он съехал в кювет, перевернулся и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель погиб на месте. Двое пассажиров с различными травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу.
Российская полиция начала проверку по факту аварии.